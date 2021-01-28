شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن انضمام لاعب الأهلي إلى سموحة.. ويرد على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انضمام لاعب الأهلي محمد شكري إلى سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021-2022.

وكتب «عامر»، على حسابه بموقع «فيس بوك»: «محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول بديل (علي معلول) مواليد ١٩٩٩ ينضم معارًا لنادي سموحة لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين)».

وعلى صعيد آخر، أكد «عامر» في منشور آخر على حسابه أن «سموحة لن يعقد أي صفقات تبادلية مع أي ناد على الإطلاق تحت أي ظروف».

وكان عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، قد أكد في وقت سابق، اليوم الخميس، اهتمام القلعة البيضاء بمهاجم الفريق السكندري حسام حسن، مشيرًا إلى رغبة سموحة في الحصول على مهاجم الفارس الأبيض عمر السعيد، في إشارة إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية بين الفريقين.