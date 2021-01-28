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سلبية مسحة الأهلي قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية

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أحمد حمدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة الأهلي قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني قبل ساعات من السفر إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس استعدادًا لرحلة قطر، حيث جاءت نتيجة الجميع سلبية، حسب الموقع الرسمي للنادي.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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