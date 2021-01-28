شكرا لقرائتكم خبر عن «جارسيا» يثير أزمة فى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دبت الخلافات بين المرشحين لرئاسة نادي برشلونة بسبب خيار التعاقد مع إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، لصعوبة الوضع المالي خلال الفترة الراهنة.

وأكدت إذاعة «كوبي» الإسبانية، الخميس، أن جوان لابورتا يرفض بشدة إجراء أي تعاقد جديد في يناير، لأن هذا الأمر يجب أن يؤجل حتى الصيف لحين إعلان نتيجة الانتخابات.

بينما يفضل المرشح الآخر فيكتور فونت حسم صفقة «جارسيا» الآن، فيما يذهب توني فريتشا إلى خيار الاتفاق مع اللاعب وإعلان التوقيع معه الآن، لكن مع قدومه في الصيف بعد نهاية عقده مع السيتي.

على جانب آخر، يرغب «جارسيا» في اللعب لصالح برشلونة فقط مستقبلاً، رغم تلقيه عرضاً للانتقال إلى صفوف أرسنال، بطلب من ميكيل أرتيتا مدرب الفريق.