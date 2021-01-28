شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تجدد الثقة في مدرب منتخب اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد حبيب لعبان، رئيس اتحاد كرة اليد الجزائري، تمسكه بالفرنسي آلان بورت، المدير الفني للمنتخب الأول.

وينتهي ارتباط «بورت» مع الاتحاد الجزائري في يوليو المقبل، لكن «لعبان»، قال للإذاعة الجزائرية إن المدرب سيظل في منصبه إلى ما بعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران غربي الجزائر صيف 2022.

وأبدى «لعبان»، رضاه التام عن العمل الذي يقوم به آلان بورت، مع المنتخب الجزائري، كما أشاد بأداء اللاعبين خلال بطولة العالم المقامة بمصر، رغم ظروف التحضير غير المواتية لهذا الموعد.

واحتلت الجزائر، المركز 22 في البطولة التي ودعتها من الدور الرئيسي، بعدما تذيلت المجموعة الثالثة بلا رصيد من النقاط.

وأشار «لعبان» إلى أن المنتخب الجزائري سيخوض معسكرًا إعداديًا في فرنسا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تحسبًا لمشاركته في الدورة المؤهلة لأولمبياد طوكيو، التي تستضيفها ألمانيا بين 12 و14 مارس المقبل.

ويشارك في هذه الدورة، منتخبات ألمانيا والسويد وسلوفينيا إلى جانب الجزائر.