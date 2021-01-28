مناقشة خطة عمل اتحاد كرة القدم بعدن للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس إدارة فرع اتحاد كرة القدم بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد و اللجان العاملة التي تم تشكيلها مؤخراً وهي لجنتي المسابقات والحكام واللجنة التنظيمية برئاسة المهندس أكرم السياري رئيس الاتحاد، خطة عمل اتحاد كرة القدم بعدن للعام 2021م.



واستعرض السياري خطة عمل الاتحاد للعام الحالي 2021 التي تشتمل على عددا من المسابقات الكروية في مختلف الفئات العمرية (أول - شباب - ناشئين و براعم) و الدورات التدريبية للحكام المستجدين والمدربين والإداريين لرفع مستوى العمل الإداري والوعي الثقافي..مشيرا الى أن هذه الخطة سيتم اقرارها بشكل نهائي بعد عرضها على الأندية في الاجتماع القادم الذي سيجمع قيادة الاتحاد بممثلي الأندية الرياضية الأسبوع القادم .