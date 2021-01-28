شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف بطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق «ريد بُل نيمار جونيورز فايف»، البطولة الأكبر في العالم لكرة القدم الخماسية، في نسختها الخامسة في الإمارات في 19 فبراير، وتقام التصفيات بدعم من أرادَ؛ الراعي الوطني للبطولة، مطوّر وجهة الجادة التي ستستضيف المباريات النهائية للبطولة في 26 مارس القادم.

وسيقام حفل الافتتاح في نادي التحدي لكرة القدم في الشارقة، حيث تبدأ التصفيات في 14 موقعاً على امتداد الإمارات، وستتنافس الفرق لحجز موقع في النهائيات العالمية لبطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» في «إنستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور» في مدينة برايا غراندي في البرازيل.

وسيسافر اللاعبون واللاعبات السبعة لكل من الفريقين الفائزين في النهائي الوطني، واللذين يتألفان من خمسة لاعبين أساسيين ولاعبي احتياط لكل منهما، إلى البرازيل لتمثيل الإمارات العربية المتحدة في البطولة الدولية، حيث سيحظون بفرصة اللعب مع نجم الكرة العالمية نيمار وأربعة من أصدقائه النجوم.

وإضافة إلى فرق الرجال والفرق المختلطة، ستشمل نسخة هذا العام للمرة الأولى في الإمارات تصفيات خاصة بالإناث، بالشراكة مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حيث سيتأهل أحد الفرق النسوية المشاركة للمنافسة في النهائي العالمي.

ويتوقع أن تجذب نسخة هذا العام من «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» في الإمارات، مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف لاعب، سينضمون إلى عشرات الآلاف من هواة كرة القدم من ست قارات، ممن يخوضون التحدي كل عام.

وكانت بطولة «ريد بُل نيمار جونيورز» الدولية شهدت عام 2018 أفضل مشاركة إماراتية حتى اليوم عبر فوز البطل الوطني، فريق الرجاب، بالمركز الثالث.

ويمكن التسجيل للمشاركة في تصفيات الإمارات العربية المتحدة بدءاً من مطلع فبراير، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة: www.redbullneymarjrsfive.com/en/AE.

وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات الوطنية ستراعي الإجراءات والقيود الصحية المفروضة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

