كأس زايد بن منصور للقدرة يجذب الفرسان الشباب والناشئين

أبوظبي: محمد مصطفى

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية، تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة عند السادسة والنصف صباح الجمعة، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم، بمشاركة مجموعة من الفرسان والفارسات.

ويعد السباق من الأجندة السنوية من سباقات القرية العالمية للقدرة، وينظم بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتأهيل الفرسان والفارسات الشباب باعتبارهم مستقبل رياضة القدرة في الدولة، والاستمرار في تحقيق إنجازات جديدة باسم الإمارات.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وذلك بترسيم المرحلة الأولى بالأعلام الزرقاء لمسافة 40 كلم تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، أما المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم فتم ترسيمها باللون الأصفر وفترة راحة لمدة 40 دقيقة،.

والمرحلة الثالثة تم ترسيمها باللون الأحمر لمسافة 25 كلم وبعدها يتوقف السباق في فترة راحة لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم التي تحدد الترتيب النهائي والفائزين بجوائز السباق.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات لإقامة السباق، كما شددت على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وقد تم وضع عدد من الشروط للدخول للقرية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الجواد، ومنع استخدام السوط أو أي وسيلة أخرى لجلد الجواد، والسماح لمرافقين فقط مع الفارس عند الدخول لمنطقة الفحص البيطري، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق.

ويحمل الفارس سعيد المهيري لقب النسخة الماضية، من السباق الذي أقيم بمشاركة 107 فارسة وفارساً، وسجل بطل السباق على صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات «إم 7»، زمناً إجمالياً قدره 4:16:15 ساعة.