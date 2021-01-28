شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغني نوح يرحل عن تدريب مسافي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقدم عبد الغني نوح مدرب مسافي باستقالته من تدريب الفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، وأرجع نوح الاستقالة إلى ظروف خاصة.

وكان نوح أشرف على تدريب مسافي في 8 مباريات في الدوري، فاز في 4 وخسر مثلها، ويحتل مسافي المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وباستقالة المدرب عبد الغني نوح، يكون عدد المدربين الذين غادروا أنديتهم منذ انطلاق الموسم حتى الآن، وصل إلى 7 مدربين، وهم المصري عصام عبده، والإيطالي جوفاني (البطائح)، إلى جانب المغربي سعيد شخيط الذي قاد الفريق كمدرب مؤقت ويعمل حالياً مساعداً للمدرب التونسي العبيدي، وطارق السيد مدرب دبا الفجيرة الذي أقيل على خلفية سوء النتائج، والغرايري مدرب الحمرية الذي تم فسخ عقده بالتراضي، والبرتغالي روي مدرب الحصن الذي أقيل بسبب النتائج، فيما بقي ستة مدربين في مواقعهم وهم جوكيكا مدرب الإمارات، وعارف شلنك في التعاون، والعجماني في الذيد، وطارق الحضيري مع مصفوت، والعبيدي في العروبة، وجالبوت مدرب العربي.