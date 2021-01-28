شكوك حيال مشاركة أوباميانغ مع أرسنال أمام يونايتد جراء "مشاكل صحية" لوالدته

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لندن: لا تزال الشكوك قائمة خيال مشاركة الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مع أرسنال في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت، بعد غيابه عن مباريات جراء "مشاكل صحية" لوالدته.

وغاب قائد الفريق عن المباراة التي خسر فيها أرسنال أمام ساوثمبتون صفر-1 في كأس إنكلترا السبت الماضي، وكذلك في مباراة البريميرليغ التي فاز فيها "المدفعجية" 3-1 على الفريق نفسه بعد ثلاثة أيام.

ورفض مدرب الفريق الإسباني ميكل أرتيتا الخميس عما إذا كان أوباميانغ قد سافر إلى الخارج لقضاء بعض الوقت مع والدته، وما إذا كانت قواعد الحجر الصحي ستمنعه بالتالي من اللعب في مباراة نهاية الأسبوع.

ولدى سؤاله عما إذا كان المهاجم الغابوني قد غادر بريطانيا، قال أرتيتا إنه "كان عليه دعم أسرته ويجب أن يكون معهم".

وحيال موضوع الحجر الصحي المحتمل للاعب في حال سفره، أجاب أرتيتا: "لا أعرف ماذا سيحدث".

وبحيب البروتوكولات الصحية المتبعة، سيحتاج أوباميانغ إلى نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد قبل أي عودة ممكنة.

وكان أوباميانغ قد سافر مع أرسنال لخوض مواجهة الكأس السبت، لكنه غادر قبيل ساعات فقط من انطلاق المباراة.

وكتب الغابوني الأربعاء على إنستاغرام "مرحباً يا رفاق، شكراً جزيلاً لكم على كل الرسائل والمكالمات خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف أن "أمي تعاني من بعض المشاكل الصحية وكان علي أن أكون هناك من أجلها. إنها بالفعل أفضل بكثير الآن، وسأعود الليلة".

وأكد أرتيتا أن النادي سيواصل دعم أوباميانغ، إذ أن استعداده لخوض مباراة يونايتد ما زالت موضع شك.

وعند سؤاله عن إمكانية عودته، أردف أرتيتا "لا أعرف. لقد تحدثت معه أمس. الأمور تبدو أفضل في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار لنرى".

ولن يكون أوباميانغ اللاعب الوحيد في تشكيلة أرتيتا الذي قد يشاهد المباراة السبت من دكة البدلاء.

فقد خرج الغاني توماس بارتي من مباراة الثلاثاء مصاباً، على غرار المتألق إميل سميث رو، في حين لم يتواجد الاسكتلندي كيران تيرني في التشكيلة.

وعند سؤاله عن جاهزية بارتي وسميث رو، قال أرتيتا "دعونا نرى كيف سيكونون خلال التدريب". ومن المتوقع أن يكون تيرني ضمن التشكيلة في مواجهة يونايتد.