شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتقدم 5 مراكز فى الدورى بعد ثنائية البنك الأهلي وسمير يتصدر الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم طلائع الجيش خمسة مراكز دفعة واحدة فى جدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما حقق فوزا مهما على البنك الأهلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 5 اهداف متصدرا جدول ترتيب الدورى، قبل أن يضيف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة مستفيدا من خطأ محمد دبش مدافع البنك الأهلي في إعادة الكرة لحارسه، ولكن خطفها الغزال وأحرز منها هدف التعزيز، ويصل إلى هدفه الرابع هذا الموسم محتلا وصافة ترتيب الهدافين مناصفة مع أكثر من لاعب أخر.

بهذا الفوز صعد طلائع الجيش للنقطة العاشرة متقدما إلى المركز العاشر بعدما كان يحتل المركز الخامس عشر، بينما توقف البنك الأهلي عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.