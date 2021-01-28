شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عن إعارة لاعبيه للإسماعيلي: لن نفرط فى أى لاعب بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة إعارة بعض لاعبي الفريق الكروى الأول لصفوف نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجارى، من أجل دعم صفوف الدراويش.

وأكد قاسم في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن الجهاز الفني رفض التفريط في اى لاعب مقيد بالقائمة الأفريقية من أجل الحفاظ على القوام الأساسي حتى لا يتعرض الزمالك لأزمة في المرحلة المقبلة، الأمر الذى يجعل هناك صعوبة في الموافقة علي إعارة أى لاعب مقيد بقائمة الزمالك الأفريقية لصفوف الإسماعيلي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إحالة مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى التحقيق، بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس، وهو ما أدى إلى استبعاده من قائمة مواجهة مصر المقاصة، التى تقام اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان مصطفى محمد قد رفض نزول التدريبات بالأمس رغم تواجده في النادي، منتظراً رد الإدارة على عرض سانت إتيان الفرنسى بعدما نزل على رغبة الزمالك وقرر دفع المبلغ المتفق عليه في شراء اللاعب وهو 5 ملايين دولار، كاش وليس بالتقسيط.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مسائية مع مصطفى محمد لمعرفة سبب غيابه عن التدريبات، حيث أصر مصطفى محمد على تمسكه بعرض سانت إتيان، وهو ما رفضته إدارة النادي بسبب تصريحات رئيس النادي الفرنسي ضد إدارة الزمالك، وأبلغوا اللاعب بتحويله إلى التحقيق لغيابه عن التدريبات ومحاولة وضع النادي تحت الأمر الواقع، قبل مباراة مهمة بالدوري.