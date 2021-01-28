7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس، الموافق 28 يناير 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، بعد تمديد عمل اللجنة الثلاثية .. إقامة انتخابات الجبلاية منتصف أغسطس، و الزمالك يعلن اقتراب عودة باسم مرسي وصفقة تبادلية مع سموحة.

الزمالك يعلن اقتراب عودة باسم مرسي وصفقة تبادلية مع سموحة

كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي، من العودة إلى نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: باتشيكو في تصريحاته الأخيرة متحمس لباسم مرسي، خاصة أنه منتمي جداً للنادي، والمدرب استشعر هذا الحماس، والساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم هذا الموضوع، ومن الممكن أن يكون هناك صفقة لها شكل معين بتبادل حسام حسن وعمر السعيد بعيداً عن الأرقام الكبيرة التى يتحدث عنها فرج عامر.

بعد تمديد عمل اللجنة الثلاثية .. إقامة انتخابات الجبلاية منتصف أغسطس

استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي إقامة انتخابات مجلس الجبلاية المقبل في منتصف شهر أغسطس القادم وذلك بعد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري .

انقسام داخل التحكيم بسبب الاستوديوهات التحليلية.. ومطالب بعقد جلسة للتهدئة

يشهد التحكيم المصري انقسام كبير بين العديد من أطرافه سواء العناصر القديمة من الحكام والتي تنتقد أداء حكام الدوري ولجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة وتحديدا في الاستوديوهات التحليلية ويعاونهم عدد من الحكام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما الجانب الآخر يضم مسئولو لجنة الحكام الذين يتهمون بعض الحكام الكبار بالهجوم عليهم من أجل التواجد في إدارة اللجنة باتحاد الكرة.

بعد رفض ضم حارس وظهير .. الأهلي يغلق باب الصفقات الشتوية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء، أغلقت باب إبرام صفقات جديدة خلال الانتقالات الشتوية الجارية، مكتفية بصفقة والتر بواليا الذي انضم للأهلي قادما من الجونة، والذي تم قيده بدلا من الأنجولي جيرالدو.

الزمالك يعلن اقتراب مصطفى محمد من جالاطا سراي مقابل 2 مليون دولار

أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، كان يجب أن نتخذ معها موقفاً حاسماً، وتم إغلاق باب التفاوض تماماً مع النادي الفرنسي، والأمور تعثرت تماماً رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية، ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا أنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الزمم.

بيراميدز يرفض إعارة المهدى سليمان للإسماعيلى.. والحارس يضغط للانتقال للدراويش

رفض مسئولو نادى بيراميدز الموافقة على إعارة المهدى سليمان حارس مرمى الفريق لصفوف النادى الإسماعيلى لنهاية الموسم بداعى الحاجة لجهوده خلال المباريات المقبلة لاسيما أنه مقيد بالقائمة الافريقية التى يشارك بها بيراميدز بالكونفدرالية، ومن جانبه رفض المهدى سليمان قرار بيراميدز ورحب الرحيل عن النادى للمشاركة بصورة أساسية مع الإسماعيلى حيث يضغط الحارس بقوة على مسئولى ناديه للموافقة على عرض الدراويش قبل غلق باب القيد الشتوى.

مارسيلو والزنارى يظهران فى الإسماعيلى اليوم لإنهاء إجراءات الإعارة

يظهر، اليوم الخميس، الثنائى حسين السيد "مارسيلو" ومصطفى الزنارى لاعبا طلائع الجيش فى النادى الإسماعيلى من أجل التوقيع على عقود إعارتهما للدراويش لنهاية الموسم والانتظام فى تدريبات الفريق الأصفر استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.