الإسماعيلى يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم أفريقى قبل غلق القيد الشتوى

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القاهرة - سامية سيد - تسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى الزمن من أجل إنهاء التعاقد مع مهاجم أفريقى لدعم خط هجوم الدراويش قبل غلق باب القيد الشتوى، وتأمل اللجنة الفنية فى التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى يجيد إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك المنافسين لحل العقم التهديفى الذى أصاب الفريق الاصفر فى المباريات الاخيرة بالدوري.

ويظهر، اليوم الخميس، الثنائى حسين السيد "مارسيلو" ومصطفى الزنارى لاعبا طلائع الجيش فى النادى الإسماعيلى من أجل التوقيع على عقود إعارتهما للدراويش لنهاية الموسم والانتظام فى تدريبات الفريق الأصفر استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالى.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلى فى أزمته الراهنة.

وحرص المهندس احمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى علي التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الاخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الثامنة للدوري بغية مساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة. ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته .