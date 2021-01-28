شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم أفريقى قبل غلق القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى الزمن من أجل إنهاء التعاقد مع مهاجم أفريقى لدعم خط هجوم الدراويش قبل غلق باب القيد الشتوى، وتأمل اللجنة الفنية فى التعاقد مع مهاجم أفريقى قوى يجيد إستغلال أنصاف الفرص لهز شباك المنافسين لحل العقم التهديفى الذى أصاب الفريق الاصفر فى المباريات الاخيرة بالدوري.
ويظهر، اليوم الخميس، الثنائى حسين السيد "مارسيلو" ومصطفى الزنارى لاعبا طلائع الجيش فى النادى الإسماعيلى من أجل التوقيع على عقود إعارتهما للدراويش لنهاية الموسم والانتظام فى تدريبات الفريق الأصفر استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.
ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالى.
وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلى فى أزمته الراهنة.