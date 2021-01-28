شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة محمد شكري لاعب الأهلي الصاعد إلى سموحة موسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة نجاح ناديه في الحصول على خدمات محمد شكري ظهير أيسر الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف يبدأ من يناير الجاري وينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021 / 2022.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر: "محمد شكري ظهير ايسر النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول بديل (علي معلول )مواليد ١٩٩٩ ينضم معارا لنادي سموحة لنهاية موسم ٢٠٢١ / ٢٠٢٢(موسمين)".





جدير بالذكر أن محمد شكري تم تصعيده للتدرب مع الفريق الأول ولكنه لم يحصل على فرصة المشاركة في وجود الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

ونجح سموحة في التعاقد مع أكثر من لاعب من صفوف الأهلي مثل محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر، فيما تألق بقميصه من قبل صلاح محسن وناصر ماهر، واللذين عادا لصفوف الأهلي في الوقت الحالي.