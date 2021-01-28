شكرا لقرائتكم خبر عن س &ج..كل ماتريد معرفته عن صدام الزمالك ومصر المقاصة الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك بنظيره مصر المقاصة على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ونلقى في السطور التالية على كواليس مواجهات الفارس الأبيض مع الفريق الفيومى قبل صدام الليلة.

س:ما موقف الزمالك ومصر المقاصة في جدول الدوري ؟

ج: يحتل الزمالك المركز الثانى مؤقتا فى جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة امام الأهلى من الجولة الرابعة.

حقق الزمالك الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مباراتين ولم يتلق أى هزيمة ، أحرز لاعبو الزمالك 12 هدف ودخل مرماه هدفين فقط

بينما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر 3 مباريات ، أحرز لاعبو المقاصة 10 اهداف واستقبل مرماهم 9 أهداف.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك ومصر المقاصة ؟

ج: التقى الزمالك مع المقاصة فى 15 مواجهة، بواقع 14 فى الدورى ومباراة واحدة بالكأس ، حقق الزمالك الفوز فى 8 مواجهات وحسم المقاصة 6 مباريات، وهو أكبر رقم للفرق الصاعدة التى واجهت الزمالك، وحسم التعادل السلبى مواجهة واحدة.

س: ماذا يفعل إيهاب جلال مدرب المقاصة أمام الزمالك ؟

ج: لعب إيهاب جلال 10 مباريات أمام الزمالك مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر المقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق خلالها الفوز فى 4 لقاءات، بينما تفوق الفارس الأبيض فى 4 مباريات، وتعادل فى مباراتين.

جاءت انتصارات جلال الثلاثة على الزمالك عندما كان مدربا لفريق مصر المقاصة فيما حقق انتصاره الرابع مديراً فنياً للمصرى البوسعيدى.

س: ماذا فعل الزمالك مع المقاصة بالموسم الأخير للدوري ؟

ج: انتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله أحمد السيد زيزو فى اللقاء الذى أقيم فى 3 أكتوبر 2019 على استاد السلام ، وكان يقود الفارس الابيض وقتها الصربى ميتشو بينما كان يقود الفريق الفيومى أحمد حسام ميدو ورحلا المدربان عن الفريقين ، فى المقابل انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام أشرف فى الدقيقة 94 فى أخر مواجهة جمعت الفريقين فى 15 اغسطس 2020 وظهر وقتها كارتيرون مديراً فنياً للزمالك وايهاب جلال مديراً فنياً للمقاصة .

س: من يدير لقاء الزمالك ومصر المقاصة تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الزمالك والمقاصة طاقم تحكيم مكون من أمين عمر"حكم ساحة" - أحمد نوفل "مساعد أول" - نور الدين سعيد "مساعد ثانى" - مجدي خاطر"حكم رابع" - سيد شعبان "حكم فيديو" - حسني سلطان "مساعد حكم فيديو".

س: ماهو التشكيل المتوقع للزمالك والمقاصة في مباراة الليلة ؟

ج: ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمي محمد أبو جبل ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح ، وفي الوسط طارق حامد وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وأوباما وشيكابالا ، وفي الهجوم اشرف بن شرقي.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به المقاصة مكون من محمد كوكو في حراسة المرمى، وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دسوقي أو حسني فتحي في الدفاع، وهشام محمد وخالد أوتشو ومفتاح طقطق أو مصطفى شبيطة وشميلكس بيكلي، وفي الهجوم باولن فوافي ومروان حمدي.