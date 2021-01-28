شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا مدرب اليد للجماهير المصرية: غيابكم أسوأ ما في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد على توجيه رسالة لجماهير مصر بعد وداع المونديال ، وذلك عبر صفحته الشخصية على انستجرام .

ونشر باروندو صورة للجماهير عبر صفحته معلقا :" الحاجة السيئة الوحيدة فى بطولة العالم مصر 2021 عدم وجودكم معنا ".

ويخطط إتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر إلى إقامة حفل تكريم للمنتخب الأول بعد الأداء المشرف ببطولة العالم مصر ٢٠٢١ و احتلال المركز السابع بالخروج أمام الدنمارك برميات الترجيح فى ربع النهائىً.

واستطاع منتخب منتخب مصر أن ينال إحترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للرميات الترجيحية ، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم ألفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن هناك خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية ، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبين فى حاة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس ، خاصة فى ظل إقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت ألفراعنة من تحقيق الإنجازالتاريخى على أرضهم .