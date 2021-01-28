طلائع الجيش يواصل صعوده في الدوري بثنائية في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق طلائع الجيش عروضه الجيدة مع مدربه عبد الحميد بسيوني بعد الفوز الذي تحقق على حساب فريق البنك الأهلي بهدفين دون رد ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري we المصري.

ثنائية طلائع الجيش جاءت عن طريق أحمد سمير من ضربة جزاء، وعمرو جمال، ليواصل فريق طلائع صعودة بجدول الترتيب محققًا الفوز الثاني تواليًا بعد الانتصار على الإنتاج الحربي بثلاثية في الجولة الماضية.

وصعد فريق طلائع الجيش للمركز العاشر في جدول الدوري برصيد عشر نقاط، في المقابل تلقى فريق البنك الأهلي خسارة رابعة ليتراجع في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

ولم يحقق فريق البنك الأهلي الفوز منذ الجولة الثالثة والذي جاء على حساب الإنتاج الحربي بثلاثية دون رد.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة كاد فادي فريد أن يسجل هدف التقدم لصالح فريق البنك الأهلي من كرة رأسية رائعة لكن محمد بسام يتألق ويبعد الكرة لركنية.

وكاد عمرو جمال أن يدرك هدف التقدم لصالح طلائع الجيش من تسديدة رائعة عبر كرة حرة مباشرة في الدقيقة التاسعة تمر بجوار القائم بقليل.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح فريق طلائع الجيش بعد رجوع حكم المباراة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في أحداث الشوط الأول أحرز أحمد سمير هدف التقدم لصالح طلائع الجيش من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (1-0).

عمرو جمال واصل أهدافه مع طلائع الجيش بعدما استغل خطأ فادح من مدافع طلائع الجيش ليحصل على الكرة منفردًا بمرمى فريق البنك الأهلي مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 74.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي - محمد دبش - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - محمد حامد - محمد بسيوني - فالديميرو استيرلا - كريم بامبو - فادي فريد - أحمد علي.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - علي الفيل - حسن مجدي - محمد ناصف - أحمد سمير - مهند لاشين - ناصر منسي - عمرو السيسي - خالد السطوحي - إبراهيما كونيه - عمرو جمال.