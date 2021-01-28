الخليج 365 يكشف الاسماء الأقرب للخروج من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنظمها قطر للعام الثاني على التوالي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" الخميس، أن موسيماني قرر استبعاد كل من وليد سليمان والذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية، إلى جانب الثنائي محمود وحيد ورامي ربيعة لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يستقر موسيماني على اختيار 23 لاعبًا في القائمة النهائية، كما قرر أيضًا الجهاز الفني الاستعانة بالثلاثي الأقرب للخروج من القائمة في رحلة قطر.

ويغادر فريق الأهلي إلى قطر غدًا الجمعة حيث سيواجه بطل أفريقيا نظيره الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ضمن دور ربع النهائي، على أن يواجه الفائز نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا.

وتعتبر هذه المشاركة السادسة في تاريخ الأهلي بعد خمس نسخ (2005) - (2006) - (2008) - (2012) - (2013).