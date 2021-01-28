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طبيب الأهلي لمصراوي: سلبية مسحة جميع اللاعبين قبل السفر لمونديال الأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن أحمد أبوعبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق الأحمر قبل السفر إلى قطر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وخلال تصريحات خاصة لمصراوي، قال أبوعبلة: "تلقينا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ما يفيدنا بسلبية مسحة جميع اللاعبين قبل السفر لقطر".

ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر غدًا الجمعة للمشاركة في مونديال الأندية، حيث من المقرر أن يخوض أولى مبارياته ضد الدحيل القطري في الرابع من شهر فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن البطولة ستنطلق في الرابع من فبراير المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر ذاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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