سموحة يعلن استعارة "بديل معلول" من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، استعارة محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي (مواليد 99) خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمد شكري ظهير أيسر النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول (بديل علي معلول) ينضم معارا لنادي سموحة لنهاية موسم 2021/ 2022".

وكان البالغ من العمر 22 عامًا قد تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالأهلي تحت ولاية السويسري رينييه فايلر مدرب الفريق الأحمر السابق.

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة.