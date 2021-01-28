4 تكليفات.. الإسماعيلي يقرر تشكيل لجنة فنية بقيادة علي أبو جريشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة فنية متطوعة من ابناء النادي للإشراف على الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وبحسب ما جاء في بيان الإسماعيلي، فإن اللجنة مكونة من: علي أبو جريشة - عماد سليمان - مدحت الورداني.

وستكون مهمة اللجنة الإشراف على الفريق الأول بالنادي، واختيار العناصر التي تصلح لارتداء قميص الإسماعيلي، ومتابعة المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حالة لاعبي الفريق، وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق وذلك للنهوض بالفريق الأول وللجنة كافة الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفترة القادمة.

ويمر الإسماعيلي بفترة حرجة على مستوى النتائج كان آخرها التعادل أمام غزل المحلة بهدفين لكل فريق يوم السبت الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول دوري we المصري برصيد سبع نقاط، حيث ينتظر "الدراويش" مباراة صعبة من خلال مواجهة بيراميدز.