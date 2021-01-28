منافس الأهلي.. مدرب جزائري في الطريق لقيادة المريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية سودانية، اليوم الخميس، أن نادي المريخ اتفق مع المدرب الجزائري نصر الدين نابي من أجل قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "كفر ووتر" السودانية، فإن نصر الدين نابي ومساعده سيصلوا إلى الخرطوم السبت المقبل بعد التعاقد رسميًا.

ويأتي التعاقد مع نصر الدين نابي عقب فشل الاتفاق مع الصربي ميودراج والذي اختلف مع الإدارة السودانية لأسباب مادية.

ويعاني المريخ في الفترة الحالية من تخبط إداري الأمر الذي جعل المدير الفني الفرنسي ديدييه جوميز يرحل عن الفريق لقيادة سيمبا.

ويتواجد فريق المريخ في المجموعة الأولى بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا رفقة الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

ومن المقرر أن يفتتح المريخ مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأهلي في مصر وتحديدًا في 16 من الشهر المقبل.