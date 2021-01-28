الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد يدين الإساءات العنصرية ضد مارسيال وتوانزيبي

دعا مانشستر يونايتد ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي الخميس إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق “الحمقى الأغبياء” الذين ينشرون إساءات عنصرية تستهدف المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال والمدافع أكسل توانزيبي.

ومني مانشستر يونايتد الأربعاء بخسارة مفاجئة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير 1-2 على ملعب أولد ترافورد في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث فشل في استعادة الصدارة من جاره مانشستر سيتي.

وأثارت الهزيمة موجة من الانتقادات الموجهة للاعبي مانشستر يونايتد، بما في ذلك الإساءة العنصرية التي استهدفت المدافع توانزيبي الذي ارتطمت بفخذه تسديدة أوليفر بورك وعانقت شباك حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا معلنة عن هدف الفوز للضيوف، والمهاجم مارسيال.

ونشر البعض مصطلحات عنصرية ورموز تعبيرية للقردة في تعليقاتهم على الخسارة على حساباتهم في إنستجرام.

وقال النادي في بيان الخميس “الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالإشمئزاز من الإساءات العنصرية التي تلقاها اللاعبون عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية”.

وأضاف “نحن ندينها بشدة ونتشجَّع برؤية المشجعين الآخرين يدينون ذلك على وسائل التواصل الإجتماعي أيضًا”.

وتابع أن النادي لا يتسامح على الإطلاق مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز.

وأردف النادي قائلًا “تحديد هؤلاء الحمقى الأغبياء المجهولين لا يزال يمثل مشكلة، نحض منصات وسائل التواصل الإجتماعي والسلطات التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع سلوك مماثل”.

كما تلقى توانزيبي ومارسيال دعمًا من زملائهما في الفريق. ونشر لاعب الوسط الدولي الاسكتلندي سكوت مكتوميناي صورة لتوانزيبي مع تاج على رأسه إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب بالإضافة إلى قبضتين بالأبيض والأسود.

وقال على موقع “إنستجرام ستوري”: “أخي. أنا مشمئز مما قرأته هذا الصباح”.

وكتب قائد يونايتد قطب الدفاع هاري ماغواير على تويتر بجانب صورة للاعبين على راكعين على ركبتيهما: “متحدون ضد العنصرية، لن نتسامح معها”.

وقال رئيس منظمة “كيك إت أوت” المناهضة للتمييز سانجاي بهانداري إنه يأمل أن تتم إزالة المسؤولين عن الانتهاكات من منصات التواصل الإجتماعي.