الدوري الانجليزي | ارسنال ليس واثقًا من مشاركة أوباميانج أمام يونايتد

قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال اليوم الخميس إنه ليس متأكدًا من جاهزية المهاجم بيير إيمريك أوباميانج لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة بالدوري الإنجليزي الممتاز بعد غد السبت عقب غيابه عن مباراتين بسبب مرض والدته.

واستُبعد أوباميانج من اللعب خلال خسارة آرسنال من ساوثامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي مطلع الأسبوع كما غاب عن الفوز 3-1 على نفس المنافس في الدوري يوم الثلاثاء.

وشكر مهاجم الجابون أرسنال على دعمه وقال إنه سيعود لإنجلترا قبل مباراة مان يونايتد.

وأبلغ أرتيتا مؤتمرًا صحفيًا “لا أعرف إن كان سيشارك. تحدثت معه بالأمس والأمور تبدو أفضل حاليًا لكن يجب أن ننتظر ونرى”.

وأضاف “هو قائد الفريق وأحد أهم اللاعبين ونبذل كل جهد ممكن ليتمكن من اللعب في أسرع وقت.

“لكننا نتفهم أنه مر بأيام صعبة وكان يدعم عائلته ونحن ندعمه أيضا ونمنحه الوقت المطلوب للتأقلم”.

وتعاقد أرسنال مع لاعب وسط ريال مدريد مارتن أوديجارد أمس الأربعاء حتى نهاية الموسم ويعتقد أرتيتا أن اللاعب النرويجي ربما يحتاج لبعض الوقت أيضًا لتحسين لياقته.

وتابع “نؤمن بأنه يحظى بقدرات مميزة نحتاج إليها ونفتقدها ويجب أن نمنحه بعض الوقت الآن.

“لم يلعب كثيرًا في مدريد لكنه يتدرب بقوة ويبدو متحمسا وكذلك نحن لضم موهبة كبيرة لنادينا ويجيد اللعب في مراكز مختلفة ويمكنه صناعة وتسجيل الأهداف”.