شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فنية جديدة للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة فنية جديدة لمساعدته في إدارة شؤون الكرة.

وقال الإسماعيلي، في بيان رسمي، إن اللجنة تعمل متطوعة بدون أجر وتضم على أبوجريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني نجوم الفريق السابقين.

وأوضح النادي في بيانه، أن اللجنة مهمتها الإشراف على الفريق الأول وانتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الإسماعيلي ومتابعه المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حاله لاعبي الفريق وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق.

واعتذر أسامة خليل نجم الإسماعيلي الأسبق، عن عدم تولي منصب المدير الرياضي في الساعات الماضية بداعي عدم تفرغه.