3 صفقات تنتظم فى تدريبات الإنتاج الحربى وتنتظر قرار الجبلاية للمشاركة

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد سوستة وأحمد صابر وأحمد بوسكا الثلاثى الوافد الجديد للإنتاج الحربى فى تدريبات فريقهم اليوم الخميس استعداداً للمباريات المقبلة ، فيما سوف تتأجل مشاركتهم فى مباراة المصري البورسعيدى لحين انهاء أزمة قيد الصفقات الشتوية للإنتاج الحربى فى اتحاد الكرة ، ويختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز ألفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الآنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.

وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى استعارة أحمد صابر مدافع إنبى لنهاية الموسم بعد الاتفاق على كل بنود الصفقة بين الناديين، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "نجحنا فى استعارة أحمد صابر لدعم دفاع الإنتاج لنهاية الموسم لاسيما أن اللاعب سبق له اللعب للإنتاج ويجيد إعادة الاتزان لدفاعات الفريق الذى يستعد لمواجهات صعبة فى بطولة الدورى".