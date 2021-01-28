شكرا لقرائتكم خبر عن "اللجنة الفنية" سبب خلاف أسامة خليل وعلى أبو جريشة فى الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاسماعيلى أسباب إستقالة أسامة خليل من منصب المدير الرياضى للدراويش خلال الساعات القليلة الماضية ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"عندما تم تكوين اللجنة الفنية رفض على أبو جريشة وجود أسامة خليل و وقال خليه فى شغله وخلينا فى شغلنا ، ورفض أسامة خليل عدم التواجد فى اللجنة الفنية وأعلن على الفور اعتذاره عن المنصب".

و كتب أسامة خليل عبر حسابه علي فيس بوك :"شكرا ..علي ابو جريشة..(وفيت وكفيت)..احتراما لمبدأ عدم التداخل في الاختصاصات ..اتمني للجنة الفنية كل التوفيق.

وعاد أسامة خليل ليؤكد هذه الواقعة حينما كتب عبر فيس بوك :"المدير الرياضى اختصاصاته تطوير فريق الكرة وتحويله لنشاط استثمارى ، تدعيم الفريق بصفقات قوية ، تحديد اختصاصات الاجهزة الادارية والفنية من خلال صلاحيات كاملة وعدم التدخل فيها".

واجتمع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسه المهندس إبراهيم عثمان وقرر بالاجماع تشكيل لجنه فنيه متطوعة من أبناء النادي وهم علي أبو جريشه وعماد سليمان

ومدحت الورداني تكون مهمتها الإشراف علي الفريق الأول بالنادي وانتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الإسماعيلي ومتابعه المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حاله لاعبي الفريق وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق وذلك للنهوض بالفريق الأول مشيراً إلى أن اللجنة لها كافه الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفتره القادمة.



اسامة خليل عبر فيس بوك

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على استمرار أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش وعطية صابر المدرب العام للفريق فى مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة فى مباراته المقبلة مع بيراميدز لحين الاستقرار على مدير فنى جديد للدراويش.

ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته .

حرص المهندس احمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى علي التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الاخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الثامنة للدوري بغية مساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة. ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته .