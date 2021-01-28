شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحسم صفقة مدافع اتحاد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي المقاصة لاتفاق مع نظرائهم في نادي اتحاد الشرطة للحصول على خدمات طه جمعة مدافع الفريق الشرطي، لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال في التعاقد مع مدافع جديد.

ويضع مسئولو المقاصة الرتوش الأخيرة على صفقة إتمام التعاقد مع مدافع الشرطة، من أجل الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب وقيده في قائمة الفريق الفيومي قبل غلق باب القيد، بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي على إتمام الصفقة.

وأغلق مسئولو المقاصة ملف صفقة استعادة الغاني نانا بوكو مهاجم الزمالك والمقاصة السابق، بعد فشل اللاعب في إنهاء عقده مع أحد الأندية الماليزية التي يلعب له في الوقت الحالي.

ويوجد توجه لدى الجهاز الفني للمقاصة بغلق ملف التعاقد م مهاجم جيد سواء محلس أو أجنبي، حال فشل التعاقد مع لاعب مميز قبل غلق باب القيد الشتوي الجاري، والاكتفاء بالأسماء الموجودة في صفوف الفريق الفيومي.