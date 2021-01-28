شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تستفسر من المنتخب الأوليمبي عن سفر محمد صلاح لتوفير أمن خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي مسئولو اتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي خطابات من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021 تتضمن معرفة اصطحاب المنتخب لأمن خاص معهم أو تقوم اللجنة المنظمة بتخصيص أمن مرافق معهم وذلك في حالة اصطحاب المنتخب لنجوم كبار ضمن أفراد لاعبي الفريق.

كشف مسئولو منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب عن إمكانية اصطحاب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ضمن كتيبة الفراعنة المشاركة في الاوليمبياد وأن إجراء تخصيص أمن خاص لبعثة المنتخب هو آمر طبيعي خاصة أنه من حق المنتخبات المتأهلة للاوليمبياد ضم 3 لاعبين كبار السن ومن المرجح ان يضم المنتخب صلاح ونفس الأمر لمنتخب مثل البرازيل ضم نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

وتحدد الأسبوع الأول من شهر أبريل موعدا لإقامة قرعة اوليمبياد طوكيو 2021 والخاصة بمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب حيث سيتم إجراء مراسم القرعة في زيورخ بسويسرا، علي أن يتحدد خلال الأيام المقبلة موقف القرعة وإقامتها بحضور وفد لكل من المنتخبات المتاهلة للاوليمبياد أو الاكتفاء بإقامتها عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب فيروس كورونا.

وتلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خطابات من اللجنة المنظمة لاوليمبياد طوكيو تفيد بإرسال القائمة النهائية للاعبي المنتخب يوم 30 يونيو المقبل وتضم 23 لاعبا.

ويحصل لاعبو منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على لقاح كورونا، تمهيداً للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى، وذلك على نفقة اللجنة المنظمة للبطولة.