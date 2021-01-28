شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تشكيل لجنة فنية ويكشف صلاحياتها فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسه المهندس إبراهيم عثمان وقرر بالاجماع تشكيل لجنه فنيه متطوعه من أبناء النادي وهم علي أبو جريشه وعماد سليمان

ومدحت الورداني تكون مهمتها الإشراف علي الفريق الأول بالنادي وانتقاء العناصر التي تصلح لارتداء قميص الإسماعيلي ومتابعه المباريات والتدريبات ووضع تقرير عن حاله لاعبي الفريق وتسويق اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق وذلك للنهوض بالفريق الأول وللجنه كافه الصلاحيات لأداء هذه المهمة في الفتره القادمة.

وقرر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى مساندة فريق الكرة بحضور مران اليوم الخميس استعداداً لمواجهة بيراميدز ضمن خطة تحفيز اللاعبين على عبور هذه المباراة والفوز بالثلاث نقاط، وحرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى علي التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الثامنة للدوري بغية مساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة.

واستقر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على استمرار أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش وعطية صابر المدرب العام للفريق فى مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة فى مباراته المقبلة مع بيراميدز لحين الاستقرار على مدير فنى جديد للدراويش.