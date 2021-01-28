شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : بكيت مع بناتى بعد وداع فراعنة اليد للمونديال..وننتظر ميدالية فى الاوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن فراعنة اليد خرجوا بشكل مشرف من كأس العالم المقام بمصر، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه الاذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" نجوم منتخب مصر لكرة اليد يستحقون الاشادة ، لم يقصر أياً منهم ، ودعوا المونديال بشرف ، فرطوا فى تسجيل اهداف سهلة كادت تمنحهم التفوق على منافسهم الدنمارك ولكنها ارادة الله".

ويضيف حازم إمام :" ننتظر ميدالية من فراعنة اليد فى اوليمبياد طوكيو فهم يستطعيون فعلها ، جيل مميز دفعنا لتشجيع كرة اليد والجلوس لمشاهدتها ، بناتى كانوا بيتفرجوا معايا رغم اننا لانعلم الكثير عن اللعبة وقوانينها ولكن روحهم الجميلة واصرارهم دفعنا لمساندتهم وكنا نبكى انا وبناتى بعد الخروج امام الدنمارك فلقد كانت المباراة فى ايدينا".

وأكمل الثعلب الصغير:" خالد خيرى معلق مباريات اليد يستحق الاشادة أيضاً بكلماته الرائعة وروحه الجميلة فلقد جعلنا نعشق لعبة كرة اليد".

وأردف حازم إمام :" الدولة المصرية تستحق الاشادة على التنظيم الرائع للمونديال فى ظروف صعبة ، بطولة اليورو لم تقام خوفاً من الفشل فى التنظيم بسبب كورونا ونحن فى مصر لم نهتم بالمخاوف ونظمنا بطولة عالمية ".

خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويحصد الفراعنة المركز السابع فى البطولة.