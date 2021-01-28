شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة خالد لاعبة اليد: هوايتي القراءة وبحب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة خالد " لاعبة كرة اليد السابقة فى الطيران ، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟ السينابونو كيكة الشيكولاتة

من نجمك المفضل ؟ محمد هنيدى

من مطربك المفضل ؟ تامر حسنى

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟ مدربة للأطفال

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

أه ممكن لو الموضوع كبر طبعا

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ ياسمين صبرى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟ الكاجوال أكتر



تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟ يكون رياضى أفضل