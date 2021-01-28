شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن عن اسمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد.. وموقف «باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك عن اسمين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في قيادة هجوم الفريق الأبيض في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل للاحتراف في نادي جالاتاسراي التركي.

وقال عصام سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك، إن المدير الفني جايمي باتشيكو متحمسًا لعودة هداف الفريق السابق ولاعب الإنتاج الحربي حاليًا باسم مرسي، موضحًا، في مداخلة مع قناة «أون تايم سبورتس»: «باسم بالنسبة للزمالك عامل زي أيمن حفني كدة، محب أوي ومنتمي أوي وبأي شكل عايز يرجع تاني لمكانه في نادي الزمالك».

وتابع «سالم»: «المدرب كمسؤول فني عن الفريق متحمس، وباسم مرحب جدًا، وأعتقد إن الأيام القليلة دي هتشهد جديد في الموضوع، مع وضع حسام حسن، لاعب سموحة، في الاعتبار، وخاصة إن سموحة برضه عايز عمر السعيد فممكن تبقى الصفقة لها شكل معين بعيدًا عن الأرقام الكبيرة أوي اللي عرضها المهندس فرج عامر، وهو تاجر شاطر في هذا المجال».