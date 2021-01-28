شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تتغنى بالموقف الإنساني لـ«كوليبالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لفتة إنسانية تحولت إلى حديث وسائل الإعلام الإيطالية أقدم نجم نابولي، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، البالغ من العمر 29 عاما على خطوة توزيع الملابس على أشخاص «بدون مأوى» في نابولي، نظرا لبرودة الطقس في أغلب البلدان الأوروبية، وهو الفعل الذي كان شاهدا عليه أحد الأشخاص، الذي روى القصة عبر صفحته على «فيسبوك»، قبل أن يكشف الوقائع لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية.

وقال باولو ليتشيا، الذي شاهد «كوليبالي» وهو ينزل من سيارته لتوزيع الملابس على المحتاجين: «لقد كان هو 100٪ (كوليبالي)، لم أرغب في إزعاجه كثيرًا، واكتفيت بإلقاء التحية عليه، وقلت له أهلا كوليبالي... كمشجع لنابولي، أنا فخور بما قام به».

وأشادت «لا جازيتا» بالخطوة التي أقدم عليها المدافع السنغالي، وكتبت: «التضامن يتم في صمت. لم يقم بوضع الأعلام على أسطح المنازل، ولم يجرِ اتصالات للحصول على الدعاية»، مشيرة أن نجم نابولي قام بعمله الخيري دون دعاية.