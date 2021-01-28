شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد على خطى الأهلي: نعاني من ظلم التحكيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عدوى انتقاد الحكام انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، ففى الدورى المصرى أعلن الأهلى الحرب على الحكام بسبب الأخطاء المتكررة التي حرمت الفريق من الفوز في أكثر من لقاء وآخرها أمام بيراميدز على حسب البيان الرسمى للنادى، وتكرر الأمر في الدورى الانجليزى بعدما انتقد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، الحكم بيتر بانكس، بسبب ارتكابه لخطأين في خسارة الشياطين الحمر أمس بنتيجة (2-1) أمام شيفيلد يونايتد، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال «سولسكاير» في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عن الهدف الأول لشيفيلد: نها مخالفة، بيلي شارب ركض نحوه (ديفيد دي خيا)، وبالتالي منعه من القفز للأعلى، هذا خطأ.

كما علق على الهدف الملغي لأنتوني مارسيال: «لم تكن مخالفة، ولكن هذا هو الموسم، لا يوجد ثبات في المستوى، وبالتالي سيكون من الصعب توقع الأمور، ولكن الحكم ارتكب خطأين».

وأضاف: «كان لدينا الاستحواذ على الكرة، ولكن استقبلت شباكنا هدفين سيئين، وبالتالي كان الأمر صعبًا، ولم نخلق بدورنا فرصا كبيرة لتسجيل عدد كاف من الأهداف».