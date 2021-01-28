شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن مصير مصطفى محمد النهائي: اليوم يحسم انتقاله لهذا النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الزمالك مصير لاعبه مصطفى محمد النهائي بعد أسابيع من الشد والجذب بين الطرفين في ظل رغبة المهاجم في خوض تجربة الاحتراف وتمسك النادي الأبيض بخدماته.

وأوضح عصام سالم، المتحدث باسم النادي، في مداخلة مع قناة «أون تايم سبورتس»، اليوم الخميس، أن مصطفى محمد أصبح بالفعل على حافة مغادرة القلعة البيضاء للانضمام إلى ناد جديد.

وقال سالم: «أغلقنا تمامًا ملف احتراف مصطفى محمد في سانت إتيان رغم أنه كان يفضل اللعب في الدوري الفرنسي باعتباره بوابة هامة للوصول إلى دوريات أهم وأقوى».

وأضاف: «موضوع مصطفى محمد سينتهي اليوم، كل الأمور تسير في هذا الاتجاه ولصالح جالاتاسراي التركي».

وتابع: «سينتقل اللاعب للنادي التركي على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل 2.5 مليون دولار بنية البيع، وسيتم حسم موقف جالاتاسراي من شرائه أو استمرار الإعارة في ديسمبر، وفي حال الشراء فسيكون مقابل 4 ملايين دولار، ليصبح الإجمالي 6 ملايين دولار».

وأكمل: «تلقينا العقد رسميًا، أمس، وبدأت الأمور تأخذ الشكل الرسمي، وهناك قناعة لدى مصطفى محمد أن عليه الحصول على ما يمكنه الحصول عليه، خاصة أن جالاتاسراي فريق كبير على مستوى الدوري التركي ويمكن له أن يشق طريقه من خلاله في الملاعب الأوروبية».