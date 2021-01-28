شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الأهلي في أفريقيا.. المريخ السوداني يتعاقد مع مدرب تونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أتم نادي المريخ السوداني اتفاقه بشكل رسمي مع المدرب التونسي نصر الدين النابي ليتولى تدريب النادي خلال الاستحقاقات القادمة.

وسيصل «النابي» إلى الخرطوم، السبت القادم، لبداية مشواره مع المريخ وقيادة التحضيرات، استعداداً لمباريات دوري المجموعات في البطولة الأفريقية.

يذكر أن المريخ يوجد في نفس مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا كما دربه في نهاية الموسم الماضى المدرب التونسي جمال خشارم.