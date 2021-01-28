شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل احتفال يوفنتوس بعيد ميلاد «بوفون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الخميس، بعيد ميلاد حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي أكمل 43 عاماً من عمره، دون وجود أي تلميحات إلى اعتزاله.

جاء ذلك بعد يوم واحد من حفاظ بوفون على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على سبال (4-0)، وتأهله إلى الدور قبل النهائي في بطولة كأس إيطاليا.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت: «مرة أخرى، يحتفل بوفون بمرور عام جديد من عمره وهو يدافع عن ألوان يوفنتوس، النادي الذي كرس له نحو 19 عاماً من مسيرته الاحترافية».

وانضم «بوفون» إلى يوفنتوس في عام 2001 ورحل عنه لموسم واحد فقط عندما توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2018- 2019.

وأحرز «بوفون» مع يوفنتوس 10 ألقاب في الدوري الإيطالي و4 ألقاب في كأس إيطاليا، وذلك بعد أن توج مع بارما بلقب في كأس إيطاليا، ويحمل بوفون الرقم القياسي في الدوري الإيطالي مسجلا المشاركة في أكثر من 650 مباراة.