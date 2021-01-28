شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مشاركات الأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهل الأهلي مشاركته في مونديال الأندية المقرر انطلاقه في قطر مطلع فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر المقبل، ويمني النفس باستعادة ذكريات 2006، عندما حصل على الميدالية البرونزية.

وشارك الأهلى في البطولة، 5 مرات من قبل، حقق خلالها المركز السادس في نسخ 2005 و2008 و2013، وحل رابعًا في 2012، بينما احتل المركز الثالث في أفضل مشاركة له في عام 2006.

ويبحث الأهلى عن تحقيق إنجاز جديد، لكنه يدرك صعوبة هذا الأمر، ففي حال تخطي عقبة الدحيل في الدور الأول، ستنتظره مهمة شاقة في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا.

وهيمن بايرن، على البطولات العام الماضي، وتخصص في إهانة كبار القارة العجوز، وعلى رأسهم برشلونة الذي سكنت شباكه 8 أهداف كاملة من العملاق البافاري.

ويملك الأهلي، ذكريات طيبة مع بايرن، حيث سبق وتقابل الفريقان يوم 20 ديسمبر 1977 بالقاهرة، وحينها حقق المارد الأحمر، الانتصار بنتيجة (2-1) على بطل أوروبا حينها في آخر 3 سنوات.

وتقدم الأهلي حينها في النتيجة عبر شريف عبدالمنعم في الدقيقة 40، وأضاف محمود الخطيب (الرئيس الحالي للنادي) الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، وقلص الفارق، أسطورة بايرن، مولر في الدقيقة 32 من الشوط الثاني تحت أنظار 70 ألف متفرج.

وتواجه الفريقان وديًا في الدوحة يوم 7 يناير 2012 على ملعب الريان، وقدم الأهلي عرضًا رائعًا قبل الخسارة بشق الأنفس بنتيجة (1-2)، وسجل ثنائية بايرن، إيفيكا أوليتش، وسجل هدف الأهلي، محمد بركات.