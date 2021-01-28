شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل إيهاب جلال أمام الزمالك فى 10 مباريات قبل صدام الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتفى فى السابعة والنصف من مساء اليوم فريقا الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلى امام بيراميدز وتعادل الفريقين سلبيا فى هذه الجولة بينما يسعى المقاصة بقيادة إيهاب جلال لمواصلة عروضه المثيرة أمام الفارس الأبيض.

وتولى إيهاب جلال تدريب فريق الزمالك يوم 6 يناير 2018، بعدما قدم نتائج وعروضا قوية مع فريقى مصر المقاصة وإنبى، ولكن الأمور لم تسر كما يشتهى جلال وتراجعت نتائج الزمالك، حتى تم إقالته بقرار من رئيس القلعة البيضاء وقتها مرتضى منصور فى 12 أبريل عقب هزيمة الزمالك على ملعب القاهرة الدولى على يد فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، ليرحل جلال عن تدريب الزمالك بعد 96 يوماً فقط من تدريب الفريق الأبيض.

لعب إيهاب جلال 10 مباريات أمام الزمالك مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر المقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق خلالها الفوز فى 4 لقاءات، بينما تفوق الفارس الأبيض فى 4 مباريات، وتعادل فى مباراتين.

جاءت انتصارات جلال الثلاثة الأولي على الزمالك عندما كان مدربا لفريق مصر المقاصة فيما حقق انتصاره الرابع وهو مديراً فنياً للمصرى البوسعيدى.

الانتصار الأول

فاز مصر المقاصة على الزمالك بهدفين مقابل هدف في يوليو 2015 الماضي ضمن منافسات الجولة 31 من الدورى الممتاز.

الانتصار الثاني

فاز مصر المقاصة على الزمالك بهدف نظيف فى مارس 2017 ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة موسم 2016-2017.

الانتصار الثالث

فاز المقاصة على الزمالك بهدفين نظيفين، لكن دون أن تُلعب المباراة بسبب انسحاب الفريق الأبيض وكان ذلك في أبريل 2017.

الانتصار الرابع

فاز المصرى البورسعيدى على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين فى 11 إبريل 2019 ضمن منافسات الجولة 28 من الدورى الممتاز .