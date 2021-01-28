شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: مصطفى محمد ورمضان صبحي يمكنهما تكرار تجربة صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لأندية وادي دجلة، أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ورمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز، وشيكابالا قائد القلعة البيضاء، هم أكثر اللاعبين المميزين في الدوري المصري، وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد: ربما لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل ولكني راض عن أداء اللاعبين وما قدمته معهم واللاعبون مازالو يحتفظون بما علمتهم في عقولهم، وإذا رأيت أوسة فهو مثال على هذا وكذلك يعقوبو، ونقطة الضعف هو المدافع الأيمن.

أضاف: استطعت أن أخرج من عبد المنصف أفضل حارس رغم أنه تدرب مع الكثير من المدربين، وأوسة مثال رائع لأنه كبير في السن ويقدم أداء لم يقدمه من قبل، أستطيع أن أخرج من اللاعبين أفضل ما لديهم.

واصل: محمد صلاح هو أحد أفضل اللاعبين في أوروبا على الاطلاق ويستحق الحصول على الحذاء الذهبي، وهناك العديد من اللاعبين المميزين في مصر ولكنه كان محظوظاً في الخروج من مصر مبكراً، ومصطفى محمد ورمضان صبحي يمكنهم تكرار التجربة، وشيكابالا رغم أنه كبير السن لكن لو أتيحت له الفرصة في سن صغير كان سيقدم أداء مميز.

وكان تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، قد كشف عن سبب تواجده خلال الفترة الحالية في القاهرة، وقال جونياس: أتواجد في القاهرة منذ شهرين، الأمور صعبة في اليونان بسبب كورونا، الأمور هنا مستقرة وأمارس رياضتي المفضلة وهي الجولف، الطقس رائع في مصر، ولدي وقت للراحة أستمتع بوقتي وأتعلم اللغة العربية الآن، وبتكلم عربي بس مش كتير"، ولدي الوقت لتحليل العديد من المباريات.

أضاف: أسعى لإيجاد الفريق المناسب، وحان الوقت الآن لأجد النادي الصحيح للمنافسة على بطولة، لا أتحدث إلا عن أشياء رسمية لم أتلقى أي عرض رسمي من الزمالك، الجميع يعرفني جيداً هنا، والأمر يتعلق بماذا يريد الفريق مني وأنا صبور جداً ليس علي أي ضغوطات من أجل الانتظار واختيار النادي القادم.

واصل: ماذا تريد جماهير الزمالك؟..أعتقد أنهم يريدون فريق يفوز بالمباريات ويحصد البطولات، والجماهير لا تريد أعذار من المدرب أو الحكام، وعلى مدار 5 سنوات لم يفز الزمالك بالدوري، وأنا فخور بفريقهم وأتمنى لهم الأفضل.

استكمل: دائماً ما أتمنى التواجد في الأندية الكبرى، والسيناريو المثالي هو أن أبدأ مع الفريق منذ بداية الموسم حتى أخوض فترة إعداد، ولكن إذا تلقيت عرضاً من أحد الأندية الكبرى أو عرض مناسب في منتصف الموسم سأقبل هذا العرض.