شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمقاصة في الجولة العاشرة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتفى فريقا الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلى امام بيراميدز وتعادل الفريقين سلبيا أول امس، ويحتل الزمالك المركز الثانى مؤقتا فى جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة امام الأهلى من الجولة الرابعة.

البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك استقر على خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومى املا فى خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي، حيث سيعتمد باتشيكو على كل من أشرف بن شرقى ويوسف أوباما لقيادة هجوم الزمالك، بينما يفاضل البرتغالى بين زيزو وشيكابالا لاختيار احدهما لخوض المباراة.

فيما لا يزال باتشيكو يصر على بقاء فرجانى ساسى الدولى التونسى على دكة البدلاء بعد تألق إمام عاشور فى مركز الوسط المدافع بجوار طارق حامد، بينما من المنتظر أن تشهد مباراة اليوم عودة محمود علاء للتشكيل الأساسي.

موعد مباراة الزمالك ..التشكيل المتوقع للأبيض

موعد مباراة الزمالك والمقاصة سيكون فى السابعة والنصف من مساء اليوم، ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالى باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى محمد أبو جبل، امامه الرباعى حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح، وفى الوسط طارق حامد وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وأوباما وشيكابالا، وفى الهجوم اشرف بن شرقي.

موعد مباراة الزمالك ..تشكيل المقاصة المتوقع

فى المقابل، يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، فى ظل رغبته القوية فى استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات فى المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندرى بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التى ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.

وعكف إيهاب جلال على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية التى ينوى تنفيذها فى مباراة اليوم من أجل مباغتة الزمالك، لاسيما بعدما تمكن من دراسة الفريق الأبيض فى أكثر من مباراة خاصة مباراة أسوان الأخيرة، من أجل غلق مفاتيح لعب الفريق الأبيض، وتحقيق أهدافه من المباراة.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به المقاصة مكون من محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعصام صبحى وعاصم سعيد وأحمد مودى ومحمد دسوقى أو حسنى فتحى فى الدفاع، وهشام محمد وخالد أوتشو ومفتاح طقطق أو مصطفى شبيطة وشميلكس بيكلي، وفى الهجوم باولن فوافى ومروان حمدي.