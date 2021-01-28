شكرا لقرائتكم خبر عن "كباتن" المقاولون يعقدون جلسة مع زملائهم لتحفيزهم على استعادة الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللاعبين الكبار في فريق المقاولون من قادة الفريق، جلسة مع زملائهم لحثهم على استعادة روح الانتصارات الغائبة عن قلعة الجبل الأخضر منذ فترة، والتى أدت إلى تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري العام، بعد أخر هزيمتين من الأهلي وسموحة، خاصة أن المقاولون كان متقدماً في كلتا المباراتين قبل تراجعه عن التقدم ليتلقى الهزيمة.

وتعاهد لاعبو المقاولون على استعادة الانتصارات وبذل أقصى ما لديهم في المباراة المقبلة أمام إنبي، من أجل تصحيح المسار واستعادة مكانه ذئاب الجبل في الدوري العام، خاصة بعد الموسم الاستثنائي الذى قدمه المقاولون بالدوري الماضي، والذى أنهوه في المركز الرابع بعد منافسة قوية مع بيراميدز والزمالك.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، عن ضم 3 صفقات شتوية لتدعيد صفوف الفريق خلال الميركاتو الجاري، وقال عادل في تصريحات خاصة، أن المقاولون نجح في ضم كل من، محمد رزق لاعب وسط إنبي، وأحمد حسن مكي، بالإضافة إلى أحد ناشئي الاتحاد، وذلك لتدعيم صفوف ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري.

وخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس،أمس الأربعاء، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.

ويواصل ذئاب الجبل تدريباتهم على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمباراة إنبي، بعدما أغلق الجهاز الفني بقيادة عماد الناس صفحة الخسارة الأخيرة من سموحة.

ويعمل الجهاز الفني للمقاولون على تصحيح الأخطاء الدفاعية التى تسببت في استقبال الفريق لـ 5 أهداف خلال أخر مباراتين أمام الأهلي وسموحة بالدوري العام، وذلك من أجل تحسين النتائج وتحسين وضع الفريق بجدول الدوري.

ويحتل المقاولون المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة وتعادلوا في مباراتين وخسروا 6 مباريات أخرى.