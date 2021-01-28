شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى عن رحيل باسم مرسى: لا نملك عروض رسمية..والبديل شرط الموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى أن ناديه لم يتلقى أى عرض رسمى للتعاقد مع باسم مرسى كابتن الفريق سواء من الزمالك أو الاسماعيلى مؤكداً صعوبة التفريط فى اللاعب سوى بتواجد بديل قوى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" كل ما يثار فى وسائل الاعلام وتحديداً على ألسن الاندية الأخرى حول رغبتهم فى ضم باسم مرسى لايمت للواقع بصلة ، لم تصلنا أى عروض رسمية حتى هذه اللحظة للتعاقد مع كابتن الفريق".

ويضيف رئيس الانتاج الحربى :" نحن فى موقف صعب بجدول الدوري ولن نوافق على رحيل أى لاعب وليس باسم مرسى فقط سوى بوجود بديل وبديل قوى وليس مجرد سد خانة حتى نستطيع تعديل وضعنا فى جدول المسابقة".

شارك باسم مرسي مع الانتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، استطاع باسم مرسي خلالهم أن يسجل 20 هدفاً وصنع 3 أخرين لزملائه بالفريق.

انضم باسم مرسي إلى نادي الزمالك في موسم 2014/2015، واستمر مع القلعة البيضاء حتى موسم 2017/2018، شارك خلالهم باسم مرسي في 137 مباراة، سجل خلالهم 50 هدفاً وصنع 15 أخرين لزملائه بالفريق.

يختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز ألفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.