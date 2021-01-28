شكرا لقرائتكم خبر عن عماد سليمان يحضر مران الإسماعيلى الليلة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عماد سليمان عضو اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلى مساندة فريق الكرة بحضور مران اليوم الخميس استعداداً لمواجهة بيراميدز ضمن خطة تحفيز اللاعبين على عبور هذه المباراة والفوز بالثلاث نقاط، وحرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى علي التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل باللقاء المؤجل بالجولة الثامنة للدوري بغية مساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة.

ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته .

وعلم ”الخليج 365” أن على أبو جريشة نجم الإسماعيلى الأسبق وعماد سليمان نجم الدراويش السابق المفوضان من مجلس إدارة الإسماعيلى بإنهاء أزمات فريق الكرة بالفترة الأخيرة تحت مسمى جبهة الإنقاذ عقدا اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل خلال الساعات الأخيرة تم خلاله التوصل لاتفاق بتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه الخاصة باللاعب إبراهيم حسن، وذلك على دفعات، ونجح أبو جريشة فى إقناع مسئولى نجوم المستقبل بعدم التصعيد لدى الجبلاية فى الفترة المقبلة حتى يتثنى للدراويش قيد صفقاته الجديدة فى الميركاتو الشتوى.

وأمهل مسئولو اتحاد الكرة النادى الإسماعيلى 30 يوماً تبدأ من اليوم 19 يناير 2021 حتى 18 فبراير المقبل لتسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه لنظيره نادى نجوم المستقبل وإلا خصم 6 نقاط من رصيده فى بطولة الدورى بعد إيقاف القيد الشتوى للدراويش، ورفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولى الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 20 مليون جنيه على دفعات، حتى يقرر اتحاد الكرة التراجع عن قرار إيقاف القيد الشتوى للدراويش تمهيداً للتعاقد مع صفقات قبل 31 يناير الجارى، ورفض مسئولو نجوم المستقبل فكرة تقسيط الغرامة مشددين على ضرورة دفعها كاملة، وهدد اتحاد الكرة النادى الإسماعيلى بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بخصم نقاط من رصيده الموسم المقبل إذا لم يسدد 20 مليون جنيه لنجوم المستقبل قبل فبراير المقبل.