شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتسلح بجمهوره أمام الدحيل بالمونديال.. ومشجعيه يجهزون لاستقبال حافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح فريق الأهلي بدعم ومؤازرة جماهيره المتواجدة بقطر، والتي تنتظر مشاركته في كأس العالم للأندية بفارغ الصبر، من أجل تحفيزه والشد من أزره على تقديم أفضل مستوى فني خلال مشاركته في مونديال الأندية والتي يستهلها بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ويعول الجهاز الفني للأهلي على الجماهير الحمراء المتواجدة في قطر من أجل حضور مباراة الدحيل ومؤازرة الفريق الأحمر في ظهوره للمرة السادسة بمونديال الأندية بعد غياب 7 سنوات، لاسيما أنها ستكون دافع كبير للاعبين على تقديم أفضل مستوى والمنافسة على الصعود لنصف نهائي مونديال الأندية.

وتحضر رابطة مشجعي الأهلي بقطر لاستقبال كبير للبعثة الحمراء لدى وصولها إلى قطر يوم الجمعة المقبل، بخلاف الحشد للتواجد بشكل كبير في مدرجات ملعب مباراة الدحيل.

ووافقت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية على حضور 30% من السعة المخصصة لمدرجات الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم للأندية، بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يمنع من السماح بحضور السعة الكاملة للملاعب المخصصة لاستضافة مباريات المونديال.



اجتماعات رابطة مشجعي الاهلي بقطر