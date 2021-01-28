شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: لدي عرض من الدوري المصري والزمالك لم يفاوضني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن سبب تواجده خلال الفترة الحالية في القاهرة، وقال جونياس في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: أتواجد في القاهرة منذ شهرين، الأمور صعبة في اليونان بسبب كورونا، الأمور هنا مستقرة وأمارس رياضتي المفضلة وهي الجولف، الطقس رائع في مصر، ولدي وقت للراحة أستمتع بوقتي وأتعلم اللغة العربية الآن، وبتكلم عربي بس مش كتير"، ولدي الوقت لتحليل العديد من المباريات.

أضاف: أسعى لإيجاد الفريق المناسب، وحان الوقت الآن لأجد النادي الصحيح للمنافسة على بطولة، لا أتحدث إلا عن أشياء رسمية لم أتلقى أي عرض رسمي من الزمالك، الجميع يعرفني جيداً هنا، والأمر يتعلق بماذا يريد الفريق مني وأنا صبور جداً ليس علي أي ضغوطات من أجل الانتظار واختيار النادي القادم.

واصل: ماذا تريد جماهير الزمالك؟..أعتقد أنهم يريدون فريق يفوز بالمباريات ويحصد البطولات، والجماهير لا تريد أعذار من المدرب أو الحكام، وعلى مدار 5 سنوات لم يفز الزمالك بالدوري، وأنا فخور بفريقهم وأتمنى لهم الأفضل.

استكمل: دائماً ما أتمنى التواجد في الأندية الكبرى، والسيناريو المثالي هو أن أبدأ مع الفريق منذ بداية الموسم حتى أخوض فترة إعداد، ولكن إذا تلقيت عرضاً من أحد الأندية الكبرى أو عرض مناسب في منتصف الموسم سأقبل هذا العرض.

أردف: الأهلي والزمالك وبيراميدز هم أكبر الأند\ية، ولدي عرض الآن ولكن لا أريد أن أفصح عنه.

واختتم: القرار كان من وادي دجلة، وليس قراري، هم أعلموني بخبر الرحيل، ورئيس النادي لديه الحرية والفكر الذى يرغب في تنفيذه، ولكن الفترة التى قضيتها مع دجلة حققنا الكثير من الأشياء الإيجابية، وصنعت الهوية للكثير من اللاعبين.