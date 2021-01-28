شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمديد عمل اللجنة الثلاثية .. إقامة انتخابات الجبلاية منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي إقامة انتخابات مجلس الجبلاية المقبل في منتصف شهر أغسطس القادم وذلك بعد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري .

يتم إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة أربعة سنوات منتصف شهر أغسطس المقبل وتحديدا عقب انتهاء اوليمبياد طوكيو 2021 المقرر انطلاقها في شهر يوليو واختيار 9 أعضاء من بينهم رئيس و نائب و 6 اعضاء و مقعد للمرأة.