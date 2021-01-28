شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تمديد عمل اللجنة الثلاثية .. إقامة انتخابات الجبلاية منتصف أغسطس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي إقامة انتخابات مجلس الجبلاية المقبل في منتصف شهر أغسطس القادم وذلك بعد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري .
يتم إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة أربعة سنوات منتصف شهر أغسطس المقبل وتحديدا عقب انتهاء اوليمبياد طوكيو 2021 المقرر انطلاقها في شهر يوليو واختيار 9 أعضاء من بينهم رئيس و نائب و 6 اعضاء و مقعد للمرأة.
وجاءت أبرز البنود في لائحة اتحاد الكرة هو إلغاء تطبيق بند الـ 8 سنوات بأثر رجعي وبالتالي أحقية آي شخص في الترشح وتطبيق بند الثماني سنوات بداية من المجلس المقبل، كما تضمنت اللائحة أن يتكون المجلس الجديد من 9 أفراد وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس و 7 أعضاء بينهم إمرأة.
واعتمد اتحاد الكرة والجمعية العمومية وضع منصب الرئيس الشرفى ومنح العضوية الفخرية لأى شخص يقدم الكثير من الخدمات لكرة القدم المصرية، وذلك فى اللائحة الأخيرة التى تم إرسالها للاتحاد الدولى "فيفا" مؤخرا من قبل اللجنة الثلاثية، وتنص المادة 22 فى لائحة اتحاد الكرة على حرية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى ترشيح الأسماء للرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية.
كما تتضمن المادة 22 أنه يحق للرئيس الشرفى أو لصاحب العضوية الفخرية حضور الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة والمشاركة فى المناقشات لكن لا يحق له التصويت على القرارات.