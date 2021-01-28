كل ما تريد معرفته عن لقاء البنك الأهلى والطلائع فى الدوري اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش فى الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الأهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة أمام إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الطلائع على الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد فى نفس الجولة.

ترتيب البنك الأهلى وطلائع الجيش فى جدول الدوري

ويحتل البنك الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

يوسف يبحث عن استعادة الانتصارات فى غياب عبد الحميد بسيونى عن الطلائع

وطالب محمد يوسف المدير الفنى للبنك الأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم فى سباق مراكز المسابقة فيما شدد الثنائى أحمد عبد العزيز وياسر على الذين يقودان الطلائع بشكل مؤقت فى مباراة اليوم لإصابة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بفيروس كوورنا، على ضرورة تحقيق الفوز على البنك الأهلى ضمن خطة تحسين وضع الفريق فى جدول المسابقة.

التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام الطلائع

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام الطلائع مكونا من :"محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفى - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد على - محمد مثناني".

التشكيل المتوقع للطلائع أمام البنك الأهلى

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام البنك الأهلى مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".