شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: أليو ديانج أفضل لاعب في الدوري وكورونا كانت بتحط لي التشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طارق العشري المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش أن المالي أليو ديانج هو أفضل لاعب حتى الآن في مسابقة الدوري العام، وأن الأهلي هو أكثر الفرق ثباتاً في المستوى، وقال العشري متحدثاً عن تجربته التدريبية مع المصري والطلائع، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" :عانيت من مشكلة كورونا في المصري وفي الطلائع وكانت هي التى تضع لي التشكيل، والقوانين كانت مختلفة، 8 أساسيين كانوا تعرضوا للإصابة، ولكن كانت المباريات لا تؤجل إلا في وجود 14 إصابة، وبالتالى تأثرت النتائج وقررت الرحيل.

أضاف: إدارات الأندية أصبحت لا تنتظر موسم على المدرب، وحتى عندما يقرر النادي إقالة المدرب ليس لديك الحق في الحصول على مستحقات الموسم، وقرار الاتحاد بشأن عمل المدربين مجحف.

استكمل: الزمالك فريق كبير ولديه عناصر مميزة، وظروف فوز الأهلي عليه في دوري الأبطال أثرت بالسلب على الزمالك قبل مباراتنا في الكأس، ولاعبي الزمالك كان واضح عليها انخفاض الروح المعنوية، ولذلك كانت الغلبة لنا، أمام مواجهة الأهلي فكانت أصعب لأن الفريق كان في قمته، وموسمياني يقدم نتائج جيدة، ووصلنا لركلات الجزاء.

زاد: الأهلي والزمالك على مستوى عالي جداً وسيكون هناك تنافس حتى نهاية الموسم، أتمنى للأهلي التوفيق أمام الدحيل في كأس العالم للأندية، والأهلي يسافر بمعنويات عالية جداً، ومواجهة بايرن ميونخ ستضيف إليه الكثير.

أردف: كلنا هنشجع الأهلي سواء أهلاوية أو غير أهلاوية وأتمنى أن يقدم مستوى مرضي للجماهير والكرة المصرية.

استأنف: أحصل على فترة راحة الآن لأنه كان لدي مجموعة قرارات متسرعة، وبيراميدز من الفرق الكبيرة وكان متوقع لها أن تدخل في المنافسة بشكل أكبر مع الموسم الجاري، وأي مدرب في مصر يرغب في تدريب بيراميدز.

واختتم: أليو دينج هو أفضل لاعب حتى الأن لديه ثبات، والأهلي يقدم أفضل أداء، وفي الفترة الأخيرة التعادلات خصمت من رصيده 6 نقاط ولكن يبقى هو والزمالك الأكثر ثباتاً في المستوى.